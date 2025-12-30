Víctor Leija aprueba Ley de Egresos 2026 en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, informó que el Cabildo aprobó este lunes la Ley de Egresos 2026 por un monto aproximado de 95 millones de pesos, decisión que se tomó de manera unánime y que será presentada ante el Congreso del Estado.

De acuerdo con el edil del Pueblo Mágico, el presupuesto fue definido conforme al incremento anual y ajustes por los gastos extraordinarios que se registraron durante el 2025.

Leija Vega señaló que uno de los principales objetivos para el próximo año será fortalecer la imagen urbana del municipio para incrementar la llegada de turismo, con acciones enfocadas en mejorar vialidades y banquetas.

"Ya se preparan reuniones con cámaras empresariales de Nuevo León con el fin de atraer alguna industria que permita generar empleo para la mano de obra local, a través de la maquilación de productos".

El alcalde subrayó que estas iniciativas se desarrollarán sin descuidar a los ejidos, así como la atención a los accesos principales y los servicios básicos de la población.

Además, destacó que continúa la construcción de la planta tratadora, proyecto que, aseguró, permitirá dar mayor confianza a futuros inversionistas interesados en establecerse en Cuatro Ciénegas.