Frontera: Luis Alfonso González anuncia 69 obras públicas para 2025

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Obras Públicas de Frontera, Luis Alfonso González Garza, informó que durante el 2025 se ejecutaron un total de 69 obras en el municipio, entre recarpeteos, pavimentaciones, bacheo y rehabilitación de plazas y centros comunitarios.

Señaló que actualmente se están realizando los últimos pagos y ajustes administrativos para cerrar el año con todas las cuentas claras, tal como ha sido la instrucción de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

El funcionario detalló que la inversión aplicada fue de aproximadamente 90 millones de pesos, cifra que incluye proyectos desarrollados en coordinación con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS). Añadió que las mejoras se distribuyeron en distintos sectores que presentaban mayor rezago en infraestructura.

González Garza adelantó que para el 2026 ya se cuenta con un calendario de obras que contempla intervención en la zona centro, colonia Regidores, Sierrita, Ampliación Occidental y Occidental, alcanzando al menos 11 acciones que se ejecutarán en conjunto con el Gobierno del Estado con una inversión estimada de 14 millones de pesos.

Además, el municipio tiene programado destinar 5.5 millones de pesos exclusivamente durante el mes de enero, lo que permitirá superar una inversión total de 20 millones de pesos al inicio del año.

"Se está proyectando invertir más este 2026, sabemos las condiciones en las que esta ciudad, ya que está en una situación muy difícil, por eso el Gobernador Manolo Jiménez nos ha estado apoyando".