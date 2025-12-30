Javier Flores Rodríguez aclara baja de policía en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, aclaró que únicamente un elemento de Seguridad Pública ha sido dado de baja durante su administración debido a un mal comportamiento en el ejercicio de sus funciones.

Precisó que se trata de un hecho ocurrido hace algunos meses y no durante la actual temporada decembrina, como se difundió recientemente en redes sociales, incluso fue un mes después que él ocupara la función en el segundo semestre del 2025.

Flores Rodríguez explicó que, aunque la información se volvió a compartir en plataformas digitales dando la impresión de que se trataba de un caso nuevo, la separación del policía se ejecutó hace alrededor de un mes, después de que este pasara por un proceso en la Contraloría Municipal. El edil señaló que la baja fue resultado de los reportes previos que acumulaba el elemento.

El alcalde destacó que la instrucción para la corporación permanece firme: quien no cumpla con la responsabilidad de su cargo enfrentará las consecuencias directamente en su trabajo. Los paisanos como la población en general no deberán ser molestados por los elementos en esta temporada decembrina.

Recalcó que la vigilancia continuará activa incluso después del 31 de diciembre, cuando se prevé el retorno de paisanos que transitan por el municipio rumbo a Estados Unidos.