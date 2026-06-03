Aptiv Frontera capacita a empleados en conducción segura tras accidentes

FRONTERA, COAHUILA.- Los accidentes en motocicleta ocurridos durante los trayectos de casa al trabajo y viceversa han provocado una disminución en la plantilla laboral de la empresa Aptiv, situación que llevó a la compañía a solicitar apoyo al Departamento de Transporte y Vialidad para capacitar a sus empleados en conducción segura.

Ante esta problemática, el director de Transporte y Vialidad informó que se realizó una jornada de capacitación dirigida a trabajadores de los tres turnos que utilizan motocicleta como medio de transporte, con el objetivo de prevenir percances y reducir los riesgos en las vialidades.

"Estuvimos con ellos dando un curso extensivo de conducción de motociclismo apoyados por la Confederación de Motociclistas de Monclova. Se desarrolló una práctica, se les indicó sobre los riesgos de no llevar el equipo adecuado de seguridad y se les hizo la recomendación de la conducción importante", señaló.

La actividad reunió a alrededor de 40 empleados, quienes participaron tanto en la parte teórica como práctica, recibiendo orientación sobre técnicas de manejo, uso correcto del casco y equipo de protección, así como medidas preventivas para circular de forma segura.

Debido a la buena respuesta de los asistentes, la empresa analiza convocar a más trabajadores para organizar una capacitación de mayor alcance, la cual sería impartida de manera gratuita por personal de Vialidad y especialistas en motociclismo.

El funcionario destacó que Aptiv es la única empresa que hasta el momento ha solicitado formalmente este tipo de capacitación para su personal, motivada principalmente por las afectaciones que los accidentes han generado en su fuerza laboral.

Añadió que este esquema de cursos ya había sido implementado anteriormente en una universidad, donde se trabajó con personas que habían incumplido límites de velocidad o que no contaban con los requisitos necesarios para conducir motocicletas.