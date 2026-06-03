Niño en bicicleta es atropellado en la colonia Cañada Sur

Un niño que circulaba en bicicleta fue atropellado la tarde de este miércoles sobre la calle Mauricio Magdaleno y Miravalle de la colonia Cañada Sur, lo que movilizó a vecinos del sector, quienes salieron de sus domicilios para auxiliarlo tras el percance.

De acuerdo con testigos, el menor quedó en el suelo junto a su bicicleta luego del impacto, por lo que habitantes del sector acudieron de inmediato para ayudarlo y ponerlo a salvo mientras se evaluaba su estado de salud.

Aunque hasta el momento se desconocen los generales tanto del conductor involucrado como del niño lesionado, trascendió que el automovilista detuvo su marcha inmediatamente después del accidente y descendió de la unidad para atender la situación.

Familiares del menor llegaron al lugar y, tras dialogar con el conductor, decidieron trasladar al niño en el asiento trasero del mismo vehículo involucrado en el percance hacia una institución hospitalaria para que recibiera valoración médica.