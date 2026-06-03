Problema de drenaje en Frontera causa suspensión de clases en secundaria

FRONTERA, COAHUILA.- La Escuela Secundaria Técnica 67 suspendió actividades presenciales debido a un severo problema en la red de drenaje que también afecta a dos instituciones que comparten las instalaciones en turno vespertino, informó el director Gilberto Cárdenas Pérez.

La situación se detectó desde el pasado jueves, cuando personal de apoyo reportó que las aguas residuales comenzaron a brotar de las tazas de baño. Inicialmente se pensó que el problema se encontraba en la red exterior, por lo que solicitaron apoyo al municipio y a Simas para realizar trabajos de revisión.

"Vienen, destapan y nos damos cuenta que el problema no es al exterior, que es al interior", explicó el directivo.

Tras las inspecciones, se determinó que la obstrucción se encuentra dentro de la infraestructura del plantel. De acuerdo con maestros y trabajadores, se trata de una problemática recurrente que se presenta desde años anteriores debido al deterioro de la tubería.

Ante el riesgo sanitario generado por el desbordamiento de aguas negras en sanitarios y registros, las autoridades escolares decidieron suspender las clases presenciales para los estudiantes de la Secundaria Técnica 67, así como para los alumnos del EMSAD y del Cecytec, que utilizan las instalaciones durante el turno vespertino.

"Son muchos y ahorita no existen las condiciones para que los alumnos estén en la escuela por el foco de infección que pudiera darse", señaló.

El director indicó que ya se notificó a la Secretaría de Educación en Saltillo y a las áreas correspondientes de planeación para solicitar una evaluación técnica. Se espera la llegada de una constructora que determine el alcance de los daños y las reparaciones necesarias.

"Se tiene que hacer una reparación minuciosa por la situación de que faltan registros. Hay una línea directa que no tiene registros y pensamos que también es parte del problema", detalló.

Mientras se realizan las gestiones, las tres instituciones trabajarán a distancia. Los alumnos recibirán actividades, proyectos y tareas a través de las plataformas oficiales de cada plantel, con el objetivo de continuar el proceso de evaluación correspondiente al tercer trimestre.