Mujer y niño heridos en accidente con tractocamión en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe.- Una mujer y un niño de apenas un año y cuatro meses de edad resultaron heridos luego de verse involucrados en un accidente vial con un tractocamión la mañana de este miércoles en Ramos Arizpe.

Los hechos ocurrieron sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura de la empresa Lazboy, donde el vehículo particular en el que viajaban las víctimas terminó fuera de la carretera tras la colisión.

Según las primeras investigaciones realizadas por elementos de la Policía Estatal, el operador de la unidad de carga habría realizado una maniobra que invadió el carril por el que circulaba el automóvil, provocando el impacto.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a los afectados. Posteriormente, la mujer y el menor fueron trasladados a la Clínica 88 del IMSS para recibir atención médica especializada y descartar lesiones de gravedad.

En tanto, el conductor del tráiler fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes llevarán a cabo las diligencias necesarias para determinar responsabilidades en el percance.