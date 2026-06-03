Manolo Jiménez supervisa construcción de Pozo Aparicio III en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el sistema de agua potable, el gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, realizó una supervisión en la obra de construcción del Pozo Aparicio III en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

Esta infraestructura busca garantizar el abasto de agua para cerca de 13 mil 800 usuarios de la cabecera municipal, con una inversión significativa destinada a atender una de las necesidades más apremiantes de la población.

El mandatario estatal destacó que en los últimos diez años se han impulsado obras de gran impacto en beneficio de los coahuilenses, especialmente en los años 2025 y 2026, cuando se priorizó el tema del agua potable.

"Este es parte del compromiso que tenemos con nuestra gente aquí en Múzquiz; el servicio de agua era una de las demandas más urgentes y hoy estamos cumpliendo", expresó durante el recorrido.

Jiménez Salinas subrayó la importancia de supervisar cada obra desde su inicio hasta su conclusión, asegurando que los proyectos se ejecuten con calidad y transparencia.

"Hoy estamos contentos porque seguimos fortaleciendo los servicios de este gran municipio de Coahuila, trabajando en equipo con las autoridades locales", añadió.

Asimismo, aclaró que el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de la Región Carbonífera (SIMARC) continúa operando como un sistema de gobierno, al que ahora se suma Múzquiz junto con otros municipios de la cuenca.

En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para fomentar la cultura del cuidado del agua: "Si no hay conciencia, no hay pozo que aguante. Por eso invitamos a todos a cuidar el vital líquido".

Finalmente, el gobernador informó que las supervisiones de obras continuarán en los 38 municipios de Coahuila, donde se han arrancado proyectos de agua, drenaje, pavimento, electrificación, techos, cuartos, escuelas y espacios comunitarios.

"Los mantos acuíferos están fuertes y los pozos cuentan con suficiente agua; ahora toca trabajar en conjunto para rehabilitar las líneas y garantizar un servicio eficiente", concluyó.