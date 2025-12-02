Aptiv realiza jornada de reclutamiento en Castaños para empleo digno

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con la finalidad de acercar oportunidades laborales a las y los castañenses, el Gobierno Municipal de Castaños, en coordinación con la empresa Aptiv de Frontera, llevó a cabo la instalación de un módulo de reclutamiento, acción que representa una alternativa real y accesible para quienes actualmente se encuentran en búsqueda de un empleo.

Por indicaciones de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, el Departamento de Desarrollo Económico mantiene una estrecha vinculación con los representantes de las distintas empresas de la región, con el objetivo de fortalecer la atracción de talento, promover el crecimiento económico y generar condiciones que impulsen el bienestar de las familias.

En esta ocasión, la empresa Aptiv realizó una jornada de reclutamiento en la que participaron más de 140 personas, cifra que refleja el interés de la ciudadanía y la importancia de seguir generando espacios que faciliten la inserción laboral.

Al respecto, la presidenta municipal destacó que la administración trabaja de manera cercana con el sector productivo para responder a las necesidades de la población, particularmente de quienes buscan mejorar su calidad de vida a través de un empleo digno.

Sifuentes Zamora señaló que estas acciones forman parte de una política orientada a facilitar el acceso a oportunidades laborales, impulsar la capacitación y promover el crecimiento económico sostenible.

"Sigamos impulsando más oportunidades que fortalezcan el crecimiento y desarrollo de nuestras familias. La vinculación con las empresas es fundamental para que nuestra gente acceda a empleos dignos y bien remunerados", expresó la edil.

Asimismo, la Alcaldesa destacó que el objetivo es continuar realizando jornadas de reclutamiento, ferias del empleo y actividades de vinculación que permitan a la comunidad acceder a mejores oportunidades.

"Nuestra intención es abrir las puertas y generar condiciones para que las familias tengan acceso a empleos estables y bien remunerados. Seguiremos trabajando de la mano con las empresas, porque la colaboración entre gobierno y sector privado es clave para el progreso de nuestro municipio", afirmó la alcaldesa.