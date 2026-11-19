Gracias al trabajo coordinado entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, Castaños fortalece su estrategia de seguridad con más infraestructura y equipamiento policial para proteger a las familias.

Como parte de estas acciones, este miércoles el mandatario estatal, acompañado de la presidenta municipal, encabezó el arranque de la construcción de un arco de seguridad sobre la carretera 57, proyecto que contempla una inversión de 12 millones de pesos y permitirá ampliar la capacidad de vigilancia y monitoreo en este punto estratégico.

Importancia del proyecto de seguridad

Durante el evento, el gobernador Manolo Jiménez destacó la importancia de este proyecto que permitirá continuar sumando infraestructura, tecnología y equipamiento para preservar la tranquilidad de la población.

Además, reiteró el compromiso de continuar trabajando para que Coahuila se mantenga como el estado más seguro y blindado del país, mediante la coordinación entre las corporaciones, la prevención y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

Respaldo a la seguridad municipal

Por su parte, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora señaló que estas acciones representan un respaldo importante para fortalecer la seguridad del municipio y brindar mayor tranquilidad a las familias.

Destacó que el nuevo arco permitirá reforzar la vigilancia en los accesos a Castaños, mejorar el monitoreo y contribuir a la prevención de delitos, mientras que las nuevas patrullas permitirán ampliar la presencia policial y atender de manera más oportuna las necesidades de la ciudadanía.

A esta infraestructura se suma la entrega de dos nuevas unidades policiales para Castaños, que se incorporarán a los recorridos de vigilancia, atención de reportes y labores preventivas en colonias, sectores y comunidades rurales.

Asimismo, Sifuentes Zamora expresó su agradecimiento al gobernador Manolo Jiménez por el respaldo permanente hacia Castaños, al impulsar proyectos y acciones que se traducen en mejores condiciones de seguridad para sus habitantes.

"Con el arco de seguridad y las nuevas unidades, Castaños suma herramientas para fortalecer su capacidad operativa y contribuir a la estrategia estatal de mantener un Coahuila blindado, seguro y en paz", destacó la edil.

Al evento asistió el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez; el fiscal del Estado, Federico Fernández; el subsecretario de Gobierno en la región, Sergio Sisbeles; la secretaria de Turismo, Cristina Amezcua, así como alcaldesas y alcaldes de la región centro-desierto.