CASTAÑOS, Coahuila.- Con la entrega de obras de electrificación, infraestructura deportiva y el arranque de nuevos proyectos, el Ayuntamiento de Castaños cierra el año con acciones que forman parte de los compromisos establecidos por la administración municipal, informó la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora.

La presidenta municipal señaló que estas actividades se realizan previo a su segundo informe de resultados, que será el 8 de diciembre en el Salón Villarreal, en el que dará cuenta del trabajo desarrollado desde el inicio de su administración.

Acciones de la autoridad

Como parte de las acciones recientes, anunció la entrega de un campo deportivo destinado a las disciplinas de softbol y béisbol, espacio que era esperado por los deportistas del municipio y cuya inauguración se realizaría este miércoles a las 18:00 horas en el Centro Cívico.

También informó que realizaría una visita de seguimiento al campo número uno de la estación, como parte de los trabajos de infraestructura deportiva.

Sifuentes Zamora destacó que estas obras representan compromisos cumplidos con la población y reiteró que su administración mantiene como prioridad atender las necesidades de las familias de Castaños.

Proyectos a futuro

En cuanto a los proyectos para 2027, adelantó que se contemplan nuevas obras de pavimentación, además de mantener acciones para mejorar la imagen urbana y las condiciones de los espacios públicos.

Agregó que actualmente 50 personas participan en el programa de empleo temporal, con labores de limpieza sobre la carretera 57 y, posteriormente, en el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Explicó que este programa se desarrolla mediante una coordinación intermunicipal entre Castaños, Monclova y Frontera, con el objetivo de mantener más limpios y ordenados los espacios de conexión entre los municipios.

La alcaldesa agradeció a la ciudadanía la confianza depositada en su administración y aseguró que continuará trabajando en acciones que contribuyan al desarrollo del municipio.