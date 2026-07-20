Rescatan a familia atrapada durante incendio en vivienda de Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.– Una familia fue rescatada de una vivienda en llamas la tarde de este lunes, luego de quedar atrapada en la planta alta de un domicilio ubicado sobre la calle Matamoros, en la zona centro del municipio.

¿Cómo ocurrió el rescate?

De acuerdo con los primeros reportes, los habitantes no pudieron salir debido a la gran cantidad de humo que invadió la vivienda, por lo que los primeros respondientes utilizaron una escalera para ponerlos a salvo a través de una ventana.

Acciones de la autoridad

Tras el rescate, las personas fueron valoradas en el lugar, confirmándose que no presentaban lesiones, aunque sí una fuerte crisis nerviosa derivada de la emergencia.

Detalles confirmados

Minutos más tarde, elementos de Protección Civil y Bomberos, con apoyo de corporaciones de municipios vecinos, lograron controlar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a propiedades cercanas.

De manera preliminar, se informó que un posible cortocircuito habría provocado el siniestro; sin embargo, serán los peritajes correspondientes los que determinen con precisión el origen del fuego.