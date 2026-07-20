Inician cursos de verano en la Biblioteca Municipal de Nava con actividades ambientales

NAVA, COAH.– Un total de 33 niñas y niños iniciaron el curso vacacional que se desarrolla en la Biblioteca Municipal de Nava, donde durante las próximas semanas participarán en actividades educativas, recreativas y de convivencia.

El curso vacacional en la Biblioteca Municipal de Nava busca ofrecer un espacio seguro y educativo para los menores.

La primera jornada estuvo dedicada a promover el cuidado del medio ambiente mediante dinámicas sobre la importancia de la reforestación, permitiendo que los menores aprendieran de forma divertida sobre la conservación de la naturaleza.

Durante la primera jornada, los participantes aprendieron sobre la importancia de la reforestación y el cuidado del medio ambiente.

Como parte de la actividad, cada participante recibió una planta con el propósito de fomentar el compromiso de cuidar el entorno y reforzar la importancia de sembrar y preservar las áreas verdes desde una edad temprana.

Cada niño recibió una planta para fomentar el compromiso con la conservación de áreas verdes desde temprana edad.

Los cursos de verano representan una alternativa para que niñas y niños aprovechen el periodo vacacional en un ambiente seguro, desarrollando nuevas habilidades, fortaleciendo la convivencia y adquiriendo conocimientos a través de actividades lúdicas.