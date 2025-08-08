Aron Díaz pide apoyo tras incendio en su hogar en Monclova

El pasado lunes, la familia de Aron Díaz vivió un momento angustiante al registrarse un incendio en su vivienda, provocado por un corto circuito. Aunque afortunadamente no hubo pérdidas humanas, el fuego causó daños considerables, especialmente en el cuarto de su madre, donde se perdieron muebles, ropa, medicinas y parte de la estructura.

"Estamos bien, ya más tranquilos. No había podido compartir nada porque no conocíamos la gravedad del siniestro, pero ahora sabemos que el daño fue fuerte. Las paredes tronaron, todo quedó cubierto de humo y tizne", explicó Aron a través de un mensaje.

Debido a las condiciones en las que quedó el inmueble, la familia no ha podido habitarlo y ha iniciado labores de limpieza y desecho de objetos dañados. Aron agradeció profundamente a los vecinos que auxiliaron a su madre durante el incendio, así como a quienes colaboraron con el rescate de los cuerpos sin vida de sus gatos. "No tienen idea del valor que tuvo su ayuda. Les llevaremos siempre en el corazón", expresó.

Hoy, Aron hace un llamado a la comunidad para sumar apoyo y poder avanzar en la restauración de su hogar. Este sábado convocan a una jornada de limpieza profunda, desde tempranas horas de la mañana, en su domicilio ubicado en calle 11 con 36, Ampliación Tierra y Libertad, Monclova. Se recomienda llevar cubrebocas, escobas, palas, cubetas o cualquier herramienta útil para sacar el hollín y los escombros.

Quienes deseen colaborar o brindar algún tipo de ayuda pueden comunicarse al teléfono 866 256 1822.

"Gracias a todos los que han estado presentes en este momento tan difícil. De corazón agradezco cada esfuerzo por ayudarnos a salir adelante", concluyó Aron.