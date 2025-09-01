Alcaldesa Sari Pérez Cantú preside inicio del Mes Patrio en Frontera

La alcaldesa Sari Pérez Cantú presidió la ceremonia del inicio oficialmente a las celebraciones del Mes Patrio, acto conmemorativo en honor al estallido de la lucha por la Independencia de México. El evento se llevó a cabo en el área de bustos de los héroes, en la plaza principal, donde se instaló una ofrenda floral en el monumento dedicado al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.

Durante la ceremonia, la alcaldesa destacó que la ofrenda floral representa no solo un homenaje a la memoria de Hidalgo, sino también el reconocimiento al sacrificio de quienes, con valentía, impulsaron la insurgencia que dio libertad al pueblo mexicano. Señaló que septiembre es un mes para recordar la historia y, al mismo tiempo, reforzar la identidad nacional con el espíritu patriótico que caracteriza a las y los mexicanos.

En su mensaje, Pérez Cantú invitó a la ciudadanía a participar con entusiasmo en las actividades conmemorativas que se desarrollarán a lo largo de septiembre, resaltando la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el valor de la unidad, la libertad y la justicia que inspiraron a los héroes de la Independencia.

A la ceremonia asistieron autoridades municipales del área de arte y cultura, representantes del sector educativo, entre ellos la representante de SEDU, Profa. María Guadalupe Rodríguez Hernández coordinadora de Servicios Regionales en el Estado, así como el teniente coronel del 105 Batallón de Infantería Sergio Centella Gabriel, integrantes del cuerpo edilicio y alumnos del Jardín de Niños Sara Rendón García, de la Escuela Primaria ´Vicente Guerrero´ y de la Secundaria Federal 1 ´Héroe de Nacozari´, quienes se unieron al homenaje patriótico que marca el inicio de las festividades en Frontera y ofrecieron un bailable folclórico.

Frontera mantiene vivas las tradiciones, rinde honores a la historia y promueve en cada ciudadano el orgullo de ser mexicano, dando a las familias fronterenses un motivo más para celebrar con orden y rumbo, respeto y unidad el Mes Patrio.