Protección Civil de Múzquiz actúa rápidamente ante incidentes por lluvias

Las lluvias registradas la tarde de este lunes en la cabecera municipal de Múzquiz ocasionaron leves afectaciones, principalmente en la colonia 28 de Noviembre, donde el conductor de una camioneta quedó varado sobre un puente ubicado en el arroyo Zamora. El incidente fue atendido de manera oportuna por elementos de Protección Civil Municipal, evitando mayores complicaciones debido a las precipitaciones pluviales registradas.

El director de Protección Civil, ingeniero Víctor Guajardo Loo, informó que el llamado de auxilio fue recibido a tiempo, lo que permitió brindar apoyo inmediato al tripulante de la camioneta Ford, la cual quedó atrapada sobre la Privada Flores, en el cruce con Justo Sierra. Gracias a la rápida intervención, no se reportaron personas lesionadas.

Además, se atendió otro reporte en la misma calle José Flores González, esta vez en el cruce con Francisco Murguía y Patricio H. Ruiz, donde una enorme rama de árbol cayó sobre la caja de una camioneta. Aunque el daño no dejó personas heridas, el hecho generó preocupación entre los vecinos, quienes reconocieron la labor de los cuerpos de emergencia.

Ante estas situaciones, las autoridades municipales recomendaron a la ciudadanía mantenerse a resguardo en sus hogares mientras personal de Protección Civil y Bomberos realizó recorridos por barrios y colonias, con el objetivo de brindar apoyo a las familias que pudieran requerir asistencia durante las lluvias.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con la seguridad de la población, haciendo un llamado a seguir las recomendaciones oficiales y reportar cualquier incidente a los números de emergencia. La coordinación entre autoridades y comunidad sigue siendo clave para enfrentar de manera efectiva los retos que traen consigo las condiciones climáticas.