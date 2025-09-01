Familias de Múzquiz recuerdan Devastadora inundación del 2022

Este lunes 1 de septiembre de 2025, los habitantes de Múzquiz rememoraron con profundo dolor la tragedia que marcó a la cabecera municipal hace tres años, cuando una torrencial lluvia provocó la inundación del 75 % de sus sectores.

Aquella jornada de 2022 quedó grabada en la memoria colectiva como una de las más difíciles, debido a los estragos causados por el desbordamiento de ríos y arroyos ante las precipitaciones pluviales registradas.

En ese entonces, el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, se coordinó con el ayuntamiento local, empresarios, corporaciones policiacas, SEDENA y cuerpos de emergencia para brindar apoyo inmediato a las familias damnificadas.

Se entregaron enseres domésticos y se realizaron labores de limpieza en los hogares afectados, en un esfuerzo conjunto por mitigar los daños provocados por el agua.

La fuerza del cauce arrasó con muebles, vehículos y pavimento, dejando las arterias completamente destruidas. El impacto fue tal que una persona perdió la vida al ser arrastrada por la corriente, mientras que muchos otros habitantes vieron desaparecer sus bienes materiales.

La magnitud del desastre evidenció la vulnerabilidad de la zona ante fenómenos meteorológicos extremos.

A pesar de la tragedia, los muzquenses demostraron una resiliencia admirable. No se rindieron ante la adversidad y, con esfuerzo y solidaridad, comenzaron a reconstruir sus vidas.

Hoy, tres años después, recuerdan con nostalgia aquel episodio que los unió como comunidad y fortaleció su espíritu de lucha.

Cabe destacar, aunque lo perdieron todo -casas, vehículos, documentos y hasta recuerdos familiares- las familias del Pueblo Mágico de Múzquiz, conservaron lo más valioso: la vida y la fe.

Este 1 de septiembre de 2025, marcado también por nuevas precipitaciones, los habitantes de Múzquiz reafirman su compromiso con la prevención y su esperanza de que, ante cualquier tormenta, la unidad será siempre su mejor defensa.