Clientes exigen entrega de vehículos tras presunto fraude en agencia

Una agencia de autos ubicada sobre el bulevar Harold R. Papé y la avenida Monterrey fue denunciada por presunto fraude, luego de que decenas de ciudadanos de Cuatro Ciénegas reportaran haber realizado la compra de vehículos sin recibir las unidades pactadas.

De acuerdo con testimonios de los afectados, la empresa —identificada como Alianza Nacional Multinacional— mantiene un historial de incumplimientos desde hace varios años, lo que ha generado preocupación en la región.

La tarde de este lunes, un grupo de clientes procedentes de Cuatro Ciénegas acudió directamente a las instalaciones de la agencia para exigir la entrega de sus automóviles o la devolución de su dinero. Ante la presión, también se presentó en el sitio personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de recabar información y atender las denuncias.

Los afectados aseguraron que en algunos casos han pasado meses desde que hicieron los pagos correspondientes, sin que se concrete la entrega de las unidades. "Nos dicen que ya mero, que la semana que entra, y nunca cumplen", relató uno de los denunciantes.

Hasta el momento, la agencia no ha emitido un posicionamiento oficial, mientras que las autoridades estatales informaron que las quejas se integrarán en una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.