Gestión de padres de familia para apertura de nuevo grupo en Escuela secundaria Francisco Murguía

La subdirectora de servicios educativos en Sabinas Juárez y Progreso, María del Socorro Jiménez Benavides, informó sobre la situación de alumnos de nuevo ingreso en la escuela secundaria Francisco Murguía, donde se han atendido a los padres de familia y gestionando la apertura de un nuevo grupo en la escuela.

La demanda de inscripción en la escuela se debe a la cercanía de la institución a los hogares de los estudiantes. Muchos padres de familia han expresado su interés en que sus hijos asistan a la escuela Francisco Murguía debido a su ubicación conveniente. Sin embargo, la apertura de un nuevo grupo depende de varios factores y procesos.

La entrevistada aseguró que se está trabajando para dar apoyo a los padres de familia y encontrar una solución a la situación. Aunque no se ha fijado una fecha exacta para la apertura del grupo, se espera que sea lo antes posible. Mientras tanto, los alumnos están inscritos en otras instituciones, pero los padres de familia prefieren que estén cerca de sus hogares.

La subdirectora destacó que se están revisando los casos de los alumnos que no están teniendo clases en la escuela Francisco Murguía y que se están tomando en cuenta las necesidades y demandas de los padres de familia. La situación se sigue monitoreando y se espera encontrar una solución pronta.

Mientras se brinda una solución definitiva a la necesidad de los padres de familia y estudiantes para cursar su educación secundaria en la citada institución, los interesados muestran su preocupación por la perdida de clases, así también porque al haber existido una promesa de lugares en un grupo de nueva creación, se invirtió en uniformes personalizados para la institución.