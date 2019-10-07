Arranca Fasemex ampliación

CASTAÑOS, COAH.- Se ofrecerán mil 200 empleos de la industria metal mecánico con la próxima apertura de la ampliación de FASEMEX, que será el jueves a las 10 de la mañana con presencia del Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme.

Visitará de nuevo el Gobernador la ciudad para anunciar la importante ampliación de empleos para Castaños, como se viene anunciando desde hace ya más de un año.

"Económicamente es un año muy próspero para Castaños”, Soto Ojeda.

Por su parte el alcalde Enrique Soto Ojeda, agradeció a los empresarios que ven con buenos ojos la mano de obra de Castaños: “Un empleo genera economía en la familia, el padre de familia va a tener para que no falte el alimento diario, eso genera estabilidad en el municipio”, dijo el edil.

“Esta ampliación se agrega a todas las que hubo este año, es un desarrollo económico importantísimo para Castaños”, agregó.

En un inicio se dijo que la empresa FASEMEX con su ampliación generaría 500 empleos pero en la última visita del Gobernador se anunció que en realidad serían mil 200 empleos.

“Este año se ofrecieron muchos empleos para la gente de aquí, Arcosa, por ejemplo, ya está en operación empezando este año con 30 empleos y dijeron que conforme se vaya equilibrando la producción se pueden agregar 100 empleos más, económicamente es un año muy próspero para Castaños”, finalizó Soto Ojeda.