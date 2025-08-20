Arranca en Castaños el programa 'Limpia tu Escuela' para mejorar entornos escolares

Ante el próximo regreso a clases, autoridades municipales de Castaños dieron arranque al programa "Limpia tu Escuela", con el objetivo de garantizar entornos más limpios, saludables y seguros para las y los estudiantes del municipio.

El inicio de esta estrategia se llevó a cabo en la Secundaria Miguel Blanco de la colonia Independencia Sur, encabezado por la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, acompañada de funcionarios municipales, personal docente y padres de familia.

El programa contempla jornadas de limpieza, rehabilitación de áreas verdes, recolección de basura, y labores de mantenimiento general en los distintos planteles educativos del municipio, con la finalidad de que el regreso a clases se realice en condiciones óptimas.

En su mensaje, Sifuentes Zamora agradeció la participación de la comunidad y subrayó la importancia de brindar espacios en óptimas condiciones para la formación de la niñez y juventud.

"La educación no sólo se construye en las aulas, también en los espacios que rodean a nuestros estudiantes. Una escuela limpia, ordenada y segura es un lugar donde florece el aprendizaje y se fortalece la confianza de los padres y madres de familia, queremos que nuestros niños y jóvenes estudien en entornos que los inspiren a dar lo mejor de sí mismos", expresó la edil.

Asimismo, la Presidenta Municipal informó que el programa recorrerá las diferentes instituciones educativas de Castaños, asegurando que al inicio del ciclo escolar los planteles se encuentren en las mejores condiciones para el aprendizaje.

Con "Limpia tu Escuela", el Gobierno Municipal de Castaños impulsa una cultura de responsabilidad compartida entre autoridades, comunidad escolar y sociedad en general, reafirmando que la educación es la base para construir un mejor futuro.