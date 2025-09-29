Arranca Programa Avena Forrajera para fortalecer la agricultura en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, acompañado del regidor de Desarrollo Rural, Armando Contreras, participó en el arranque del Programa Avena Forrajera Ciclo Otoño–Invierno, una iniciativa destinada a fortalecer la producción agrícola y respaldar a las familias del campo.

Durante el evento, los agricultores expresaron su agradecimiento al Gobernador Ing. Manolo Jiménez Salinas, por el apoyo constante que ha brindado al campo coahuilense y, en particular, a los productores de San Buenaventura.

El programa se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, con el propósito de mejorar la productividad, garantizar el alimento para el ganado y dar certeza a la economía de las familias que dependen de esta actividad.

En representación del Secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor, se dirigió un mensaje de reconocimiento a los productores, reiterando el compromiso de continuar con el envío de semilla de avena del ciclo Otoño–Invierno y mantener el respaldo directo a los campesinos.

En el acto también estuvieron presentes la delegada de Mejora en San Buenaventura, María Rosa Iglesias, y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Rural, Juan Antonio Velasco, quienes refrendaron su disposición de trabajar de la mano con los agricultores de la región.

El alcalde Javier Flores subrayó que la unión de esfuerzos entre Estado, Municipio y productores es la base para impulsar un campo fuerte y productivo, así se dispersan de forma tripartita como clave en el desarrollo de San Buenaventura y de toda la Región Centro–Desierto.