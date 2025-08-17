Identificado minero atrapado en Pasta de Conchos

Este sábado se notificó oficialmente la identificación del minero Mauro Antonio Sánchez Rocha, uno de los trabajadores atrapados en la tragedia de Pasta de Conchos. La información fue entregada directamente a sus familiares, quienes decidieron compartirla con la comunidad, en un gesto de memoria y solidaridad.

Con esta identificación, ya son 20 las familias que han recibido noticias sobre sus seres queridos. De ellas, 16 han tenido una entrega digna, mientras que otras 4 se encuentran en proceso, el cual se espera concluir entre los meses de agosto y septiembre. El avance representa un paso significativo en el largo camino de justicia y reconocimiento para las víctimas.

Hasta el momento, se han recuperado los restos de 23 mineros, quedando aún tres por identificar. Las labores continúan bajo la coordinación del Mando Unificado de Pasta de Conchos, conformado por diversas instituciones que trabajan en conjunto para brindar respuestas a las familias afectadas.

Este proceso ha sido acompañado por momentos de profunda reflexión y cercanía entre las familias, quienes han mantenido viva la memoria de sus seres queridos. La identificación de Mauro Antonio Sánchez Rocha se suma a los esfuerzos por cerrar un capítulo doloroso con dignidad y respeto.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las labores de recuperación e identificación, y agradecieron la colaboración de las familias en este proceso. La comunidad de San Juan de Sabinas sigue acompañando a los afectados en su duelo, con esperanza de que pronto se logre la identificación total de los mineros.