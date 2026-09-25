Expectativas por compra de AHMSA en Monclova

La oferta para adquirir los activos de Altos Hornos de México generó expectativas entre el sector empresarial de la región Centro, pero todavía debe tomarse con cautela hasta que se cumplan los requisitos judiciales y se concrete formalmente la operación.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales (UOE), consideró positiva la posibilidad de que un nuevo grupo industrial se haga cargo de AHMSA, aunque aún faltan por consolidarse situaciones de carácter judicial antes de que la jueza dé por concluida la segunda subasta.

"Hay que estar muy atentos y ver con mucha seriedad los finiquitos de corte judicial, que se cubran las cantidades que se prometieron, no hay que adelantarnos, debemos esperar a que se cumplan estos requisitos".

El empresario se refirió al plazo de 10 días otorgado para cubrir la garantía y destacó que será necesario esperar a que se cumpla esta condición antes de considerar consolidada la operación.

Explicó que en este tipo de negociaciones puede surgir algún detalle pendiente, por lo que corresponde al Poder Judicial verificar el cumplimiento de los requisitos y, posteriormente, cerrar el expediente.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales reconoció que la noticia representa una expectativa favorable para los sectores productivos, particularmente para el comercio organizado y las micro, pequeñas y medianas empresas de Monclova y la región, ante una posible reactivación.

Consideró que, de concretarse la operación y posteriormente la reactivación de la empresa, podría generarse una recuperación gradual de la economía, con efectos en el comercio, la compra-venta y el fortalecimiento de los negocios de la región.

"Una vez dada la noticia, empiezas a hacer planes, empieza a volar la imaginación donde volveremos a tener la estabilidad, una economía más sana, una producción, una solvencia precisamente que vuelva otra vez a los niveles de crecimiento que teníamos aquí en la región".

Indicó que se ha mencionado la posibilidad de que AHMSA opere bajo un nuevo nombre, con tecnología más innovadora y equipo nuevo, aunque estos aspectos deberán confirmarse con información sólida.

Reconoció que existe expectativa de comerciantes y negocios familiares que han enfrentado durante meses la incertidumbre por la situación de AHMSA, y manifestó su deseo de que el proceso avance conforme a los requisitos establecidos por la autoridad judicial.