Eugenio Williamson confía en la reactivación de AHMSA en Monclova

La eventual reactivación de Altos Hornos de México representa una nueva esperanza para los constructores locales, quienes buscarán participar durante los trabajos de rehabilitación, mantenimiento y modernización de la siderúrgica, así lo informó Eugenio Williamson, ex presidente de la CMIC.

El empresario consideró positivo que finalmente haya surgido un interesado en adquirir la empresa y confía en que el proceso avance hasta concretar la operación, aunque todavía deben cumplirse las condiciones establecidas por la autoridad judicial. "Qué bueno que sea él y esperemos que así sea y que la pueda llegar a reactivar y que cumpla con las condiciones necesarias para que la operación sea una realidad".

Williamson explicó que uno de los principales requisitos pendientes es el depósito de garantía, necesario para que la postura presentada quede firme dentro del procedimiento de subasta. "Como lo dice ahí el síndico, con el depósito de garantía. Número uno, para que pueda ser legal su postura. Tiene que ser como en cualquier subasta de cualquier juzgado, tiene que estar el depósito de garantía para que sea en firme la subasta".

Agregó que el otorgamiento de plazos permitirá al interesado cumplir con las condiciones necesarias para que la venta pueda formalizarse.

Mencionó que ante una eventual reactivación de AHMSA, el sector constructor buscará acercarse al nuevo propietario para solicitar que las empresas locales se consideren en los proyectos que se desarrollen en la siderúrgica. El ex presidente de CMIC recordó que los constructores de la región Centro tuvieron una participación importante en la edificación de AHMSA y que, además, estuvieron entre los sectores afectados por los adeudos de la empresa. "Nosotros construimos esa empresa con mano de obra de aquí de Monclova, ingenieros y profesionistas de aquí de la región".

Por ello, consideró que una nueva etapa de la siderúrgica permitiría recuperar parte de la actividad económica que durante años se generó alrededor de AHMSA y que alcanzaba a empresas de distintos sectores.