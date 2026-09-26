Denuncian agresión contra alumno de secundaria
Un video que muestra una agresión a un estudiante de secundaria ha provocado indignación y llamados a investigar los hechos.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
FRONTERA, COAH.- La difusión de un video que presuntamente muestra una agresión contra un alumno de la Escuela Secundaria Número 3 de Frontera generó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes solicitaron la intervención de las autoridades educativas.
El material fue enviado de manera anónima a este medio y, de acuerdo con la información proporcionada junto con la grabación, los hechos habrían ocurrido el pasado jueves.
Reacción en redes sociales
Quienes difundieron el video pidieron que el material se haga viral con la intención de que las autoridades correspondientes conozcan el caso y se investigue lo ocurrido.
Estado del estudiante
Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del estudiante ni se han dado a conocer las circunstancias precisas en las que ocurrió la presunta agresión.
Se espera que la institución educativa y las autoridades competentes emitan información sobre el caso y, en su caso, determinen las acciones correspondientes conforme a la investigación.