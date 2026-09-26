Denuncian agresión contra alumno de secundaria

FRONTERA, COAH.- La difusión de un video que presuntamente muestra una agresión contra un alumno de la Escuela Secundaria Número 3 de Frontera generó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes solicitaron la intervención de las autoridades educativas.

El material fue enviado de manera anónima a este medio y, de acuerdo con la información proporcionada junto con la grabación, los hechos habrían ocurrido el pasado jueves.

Denuncian presunta agresión contra alumno de la Secundaria Número 3 de Frontera.



Un video enviado de manera anónima circula en redes sociales y ha generado llamados para que autoridades educativas investiguen los hechos.#Frontera #Coahuila pic.twitter.com/bx5YfFE42t — Periódico La Voz (@periodico_lavoz) September 26, 2026

Reacción en redes sociales

Quienes difundieron el video pidieron que el material se haga viral con la intención de que las autoridades correspondientes conozcan el caso y se investigue lo ocurrido.

Estado del estudiante

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del estudiante ni se han dado a conocer las circunstancias precisas en las que ocurrió la presunta agresión.

Se espera que la institución educativa y las autoridades competentes emitan información sobre el caso y, en su caso, determinen las acciones correspondientes conforme a la investigación.