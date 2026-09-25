Rehabilitan puentes vehiculares

El Ayuntamiento de Monclova realiza trabajos de rehabilitación en puentes vehiculares, donde se han efectuado reparaciones provisionales para garantizar el paso seguro de peatones, informó Reginaldo Rodríguez, director de Servicios Primarios.

Explicó que, en coordinación con Protección Civil, se inspeccionaron las condiciones de los barandales y se determinó realizar ajustes con el mismo material que se encontraba en las estructuras dañadas.

Rodríguez señaló que la intervención realizada es una solución momentánea, pero permite mantener libre el paso de los peatones y brindarles mayor seguridad mientras se proyecta la reposición de los barandales.

Detalló que algunas partes de la estructura presentan daños, por lo que se contempla realizar un cambio de fondo para mejorar la protección de quienes transitan por estos puntos.

Respecto a la inversión necesaria, indicó que el monto será determinado por los proyectistas una vez que concluya el proyecto.

Posteriormente, el plan será revisado junto con Juan de Dios Valenciana, ingeniero y responsable del área de Obras Públicas, para buscar su incorporación al programa de inversión Prendamos Monclova del próximo año.

El funcionario agregó que se valorará la estructura de ambos lados del puente para determinar las acciones que deberán realizarse, tomando en cuenta los resultados de la revisión de la parte frontal y de la estructura restante.