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Coahuila

Industria ve necesario reforzar educación

Rebeles destaca que la educación básica debe reforzarse en temas STEM para satisfacer las demandas de la industria en la región.

Por Monserrat Rodarte - 17 mayo, 2026 - 07:12 p.m.
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      Saltillo, Coahuila.- El presidente de Canacintra, Arturo Rebeles, consideró positiva la decisión de no modificar el calendario escolar, al señalar que la industria requiere jóvenes mejor preparados en áreas como matemáticas, ciencia y tecnología.

      Explicó que tras la pandemia persiste un rezago educativo que afecta directamente la formación de futuros profesionistas, especialmente en carreras de ingeniería, fundamentales para el desarrollo industrial de la región.

      "El rezago educativo que tenemos de la pandemia para acá nos ha impactado en el conocimiento de los niños. La industria requiere ingenieros y unos ingenieros requieren que la educación básica esté reforzada en temas STEM, matemáticas, ciencia y tecnología", expresó.

      Importancia de la educación STEM en la industria

      Rebeles señaló que mantener el tiempo completo del ciclo escolar ayudará a que los estudiantes puedan recuperar conocimientos y fortalecer las bases académicas necesarias para continuar con éxito en la educación media y superior.

      Indicó que estas áreas son esenciales para que los jóvenes puedan desempeñarse de mejor manera en la industria y responder a las necesidades actuales de las empresas.

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