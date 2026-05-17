Verónica Hernández pide evitar involucrar a adultos mayores en protestas

Tras el bloqueo de la carretera 57 realizado por ex obreros, la regidora de la fracción Morena, Verónica Hernández, hizo un llamado a líderes sociales a evitar involucrar a adultos mayores en movimientos que pudieran tener fines políticos o derivar en situaciones de riesgo.

Señaló que, en el contexto actual, algunas movilizaciones podrían estar siendo utilizadas para atraer atención durante el periodo electoral, lo que, a su consideración, termina afectando a los propios trabajadores, mientras que quienes encabezan estos movimientos obtienen beneficios. "En ocasiones, en el afán de llamar la atención, salen perjudicados otros, y los únicos que ganan son los líderes", expresó.

Asimismo, cuestionó que este tipo de acciones se realicen precisamente en tiempos de elecciones, cuando debería prevalecer un ambiente de paz y civilidad. Indicó que lo ideal es mantener procesos electorales sin confrontaciones ni conflictos, donde el trabajo territorial y las propuestas sean el eje principal.

Hernández enfatizó su preocupación por la participación de adultos mayores en estas protestas, al considerar que pueden ser vulnerables y que es deber de las autoridades velar por sus derechos y su integridad. "No me gusta la forma en que están tratando a las personas de la tercera edad, mi deber es defenderlas", manifestó.

Si bien reconoció que la manifestación es un derecho legítimo, subrayó la importancia de que estas se realicen de manera pacífica para evitar incidentes. En este sentido, reiteró el exhorto a líderes sociales a no "calentar" los movimientos en periodos electorales y a respetar los tiempos para cada tipo de acción.