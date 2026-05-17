Muere prensado

Un hombre falleció la madrugada de este domingo tras impactar su vehículo contra un transporte de personal en la carretera estatal 105, a la altura del ejido Derramadero, en el municipio de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Dodge Stratus presuntamente dormitó al volante, lo que provocó que invadiera el carril contrario y se impactara de frente contra un transporte de personal.

Tras el fuerte choque, paramédicos acudieron al lugar para brindar auxilio a los involucrados; sin embargo, confirmaron que el conductor del vehículo compacto quedó prensado entre los fierros retorcidos y ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, tres trabajadores que viajaban en el transporte de personal resultaron lesionados y fueron trasladados a la Clínica Uno del IMSS para recibir atención médica. Autoridades informaron que las heridas no ponen en riesgo su vida.

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo en la carretera estatal 105.

Elementos de seguridad y peritos realizaron las diligencias correspondientes en la zona, la cual permaneció cerrada parcialmente durante varias horas mientras se efectuaban las labores de rescate y el levantamiento de evidencias.

Tres trabajadores resultaron heridos y fueron trasladados a la Clínica Uno del IMSS.

Las autoridades informaron que las heridas no ponen en riesgo su vida, mientras que el conductor del Dodge Stratus fue declarado muerto en el lugar del accidente.

Las autoridades cerraron parcialmente la carretera mientras se realizaban las diligencias.

El impacto fue tan fuerte que los vehículos quedaron severamente dañados, lo que llevó a los servicios de emergencia a trabajar rápidamente en la escena.