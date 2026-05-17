Justicia para Víctor Moisés Castillo Moreno: buscan a responsables del crimen

A más de cinco meses del fallecimiento de Víctor Moisés Castillo Moreno, su familia continúa exigiendo justicia y ha hecho un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita dar con el paradero de los presuntos responsables.

Galilea Armendariz pidió mantener la difusión del caso. "Amigos y familiares, sigamos compartiendo las fotos de los responsables del homicidio de mi primo Víctor Moreno para poder dar con su paradero y que caiga el peso de la ley sobre ellos, porque hay una familia que aún llora, que aún está triste y pide justicia", expresó.

De acuerdo con la información difundida, cualquier dato sobre los hermanos Ezequiel Peña Gonzales y Alan Peña Gonzales puede ser reportado de manera anónima al número de emergencias 911 o mediante mensajes confidenciales.

Víctor Moisés Castillo Moreno, de 21 años de edad y conocido como "Moy", perdió la vida a principios de diciembre de 2025, luego de ser embestido mientras viajaba en su motocicleta sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura del Mall Paseo Monclova.

El hecho ocurrió durante una presunta persecución vehicular, en la que su hermano también resultó gravemente lesionado. La Fiscalía del Estado de Coahuila identificó a dos hermanos como los presuntos responsables del homicidio; sin embargo, hasta el momento se encuentran prófugos de la justicia.

Ante esta situación, familiares reiteraron su llamado a la comunidad para aportar información que contribuya a esclarecer el caso y lograr que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.