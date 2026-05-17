Accidente automovilístico en Ramos Arizpe deja una víctima fatal

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida la mañana de este domingo tras registrarse la volcadura de un vehículo sobre la carretera Saltillo-Monterrey, en el municipio de Ramos Arizpe.

El accidente involucró un automóvil sedán SEAT Ibiza color rojo, con placas del estado de Nuevo León, el cual terminó volcado a un costado de la vía.

Al arribo de los cuerpos de emergencia, localizaron al conductor, un masculino que vestía playera negra y pantalón de mezclilla. Paramédicos realizaron la valoración correspondiente, confirmando que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presuntamente no portaba cinturón de seguridad al momento del accidente. Además, en el interior de la unidad fueron localizados envases de bebidas embriagantes, por lo que se presume que el conductor manejaba bajo los influjos del alcohol.

Elementos de seguridad y peritos tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del percance.