Director de Seguridad Pública habla sobre detenciones por venta de sustancias

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- La Dirección de Seguridad Pública de San Buenaventura mantiene activos operativos enfocados en la detección y detención de personas relacionadas con el narcomenudeo, siendo la droga conocida como cristal la más asegurada en el municipio.

De acuerdo con Christian Rolando Venegas, director de la corporación, el aseguramiento más relevante hasta ahora ha sido de medio kilo de esta sustancia, lo que representa la mayoría de las detenciones realizadas en lo que va del año.

"El operativo se mantiene de forma constante. Estamos comprometidos a no bajar la guardia y a seguir trabajando para mantener la tranquilidad de San Buenaventura", señaló el funcionario.

Venegas explicó que, aunque la venta local de droga es mínima, aún existen casos de distribución, principalmente por personas que provienen de otras localidades como Monclova y Frontera.

"Sí tenemos gente que distribuye, pero ya es poca la venta. Ellos se cuidan demasiado para no ser detenidos. Aquí también hay venta, pero es mínima", puntualizó.

El titular de Seguridad Pública aseguró que las acciones continuarán con el objetivo de frenar el narcomenudeo, reforzar la seguridad de los habitantes y lograr que los delitos relacionados con las drogas se mantengan a la baja o, idealmente, sean erradicados del municipio.