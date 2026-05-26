Brindarán plática informativa a ciudadanía en general sobre prevención del gusano barrenad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de proteger la salud de la comunidad y sus mascotas, se llevará a cabo una plática informativa sobre la prevención y tratamiento del gusano barrenador de ganado en el municipio de Múzquiz.

La Dra. Guadalupe Mendoza dio a conocer que el evento se realizará el próximo viernes 5 de junio a las 6:30 de la tarde, en calle Socorro número 511, al oriente del barrio El Aguacate, y estará abierto al público en general.

Durante la charla se abordarán temas como:

* Identificación de síntomas.

* Prevención de contagios en personas y animales.

* Tratamientos adecuados.

* Cuidados para proteger a las mascotas y a la comunidad.

La importancia de la charla

Estas acciones se intensifican luego de que se confirmaran dos casos de gusano barrenador en el Pueblo Mágico de Múzquiz, situación que ha generado preocupación entre la ciudadanía.

La activista de la fundación "Huellitas con Causa" destacó la importancia de estas medidas preventivas, subrayando que la información y la participación comunitaria son claves para evitar la propagación de más casos.

Objetivos de la iniciativa

Con esta iniciativa, se busca fortalecer la conciencia sobre la salud pública y el bienestar animal en la región.