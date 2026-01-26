DIF Frontera apoya a mujeres víctimas de violencia tras incremento de casos

FRONTERA, COAHUILA.- El número de mujeres que han sido víctimas de violencia en el municipio de Frontera se incrementó a 17, situación que refleja un panorama complejo para quienes buscan salir del círculo de la violencia, con el acompañamiento de las autoridades correspondientes y el apoyo de la Instancia de la Mujer.

La directora de la dependencia, Valeria González, informó que hasta el pasado 14 de enero se tenía un registro de nueve mujeres atendidas; sin embargo, en el transcurso de la última semana la cifra aumentó a 17 casos, principalmente de jóvenes que denuncian agresiones por parte de sus parejas.

Detalló que las mujeres reciben atención integral en el DIF Frontera, donde se les brinda asesoría legal y psicológica, y en los casos considerados de mayor gravedad son canalizadas al Centro de Justicia u otras dependencias, según corresponda a cada situación.

González señaló que las colonias Occidental y Borja encabezan los reportes de este tipo de incidentes en el municipio. Reconoció que aún existe resistencia para denunciar formalmente, por lo que el trabajo se enfoca en motivarlas a romper el silencio y ofrecerles una red de apoyo sólida que les permita salir de la violencia que enfrentan.

Finalmente, reiteró que las acciones de atención y prevención continúan vigentes, con el objetivo de acompañar a las mujeres y fortalecer los mecanismos de apoyo para que puedan mejorar su calidad de vida y seguridad.