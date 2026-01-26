Escarcha en Arteaga: fenómeno común en invierno

ARTEAGA, COAHUILA.- Ante las bajas temperaturas previstas para este lunes 26 de enero, autoridades descartaron la caída de nieve en el municipio de Arteaga, luego de que en redes sociales circularan diversas fotografías donde se apreciaba aparentemente cubierta de blanco una zona de San Antonio de las Alazanas.

Tras la verificación correspondiente, se informó que no se trató de nieve, solo en la zona alta de la sierra se presenció escarcha generada por el descenso de temperatura durante la madrugada, fenómeno común en esta región serrana durante el invierno.

De acuerdo con los registros oficiales, la temperatura mínima fue de 0 grados centígrados, mientras que durante el día el termómetro alcanzó hasta los 15 grados, condiciones consideradas favorables en comparación con otros inviernos, cuando el estado ha enfrentado heladas severas, nevadas y temperaturas bajo cero por periodos prolongados.

Acciones de la autoridad

Aunque el frío continuará durante las próximas horas, no se prevén condiciones para la presencia de nieve, sin embargo, se mantiene el llamado a la población, especialmente a quienes habitan en comunidades rurales y zonas altas, a tomar precauciones ante las bajas temperaturas matutinas y nocturnas.