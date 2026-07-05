Atención ciudadana garantizada en Frontera: Sara Irma Pérez Cantú

FRONTERA, COAH.– Aunque el personal del Ayuntamiento de Frontera iniciará su periodo vacacional a partir del 19 de julio, la Presidencia Municipal continuará brindando atención a la ciudadanía de manera normal, informó el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán.

Explicó que, por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, las vacaciones serán escalonadas para evitar que las dependencias queden sin personal y garantizar la continuidad de los servicios.

El funcionario detalló que el periodo vacacional será de 15 días, del 19 de julio al 2 de agosto, durante el cual se organizarán grupos de trabajo para que mientras unos empleados disfrutan de su descanso, otros permanezcan laborando. "Todos los trabajadores tendrán la oportunidad de disfrutar su periodo vacacional y convivir con sus familias, pero siempre habrá personal en cada una de las dependencias para atender a la ciudadanía," señaló.

Indicó que aproximadamente el 80 por ciento del personal hará uso de sus vacaciones durante esas fechas, mientras que el resto diferirá su descanso por motivos personales, familiares o laborales, previa autorización de Recursos Humanos y de sus respectivas áreas.

López Gaytán enfatizó que la Presidencia Municipal no cerrará sus puertas en ningún momento. "La forma de trabajar de la alcaldesa Sara Pérez es mantener una administración activa. La instrucción es que siempre haya personal disponible para atender cualquier trámite o necesidad de la población," afirmó.

Asimismo, invitó a los ciudadanos que cuenten con pendientes administrativos a aprovechar el periodo vacacional para acudir a realizar sus trámites, ya que las oficinas municipales continuarán operando con normalidad.