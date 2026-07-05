Eliud Aguirre advierte sobre rickettsiosis en Coahuila: 22 casos confirmados

SALTILLO, COAH.- La rickettsiosis mantiene un elevado impacto en Coahuila. En lo que va del año se han confirmado 22 casos, de los cuales 18 derivaron en fallecimientos, informó el secretario de Salud del estado, Eliud Aguirre Vázquez, quien atribuyó la alta letalidad a que la mayoría de los pacientes busca atención médica cuando la enfermedad ya se encuentra en una etapa avanzada.

El funcionario confirmó que el menor de edad fallecido recientemente en la Región Centro dio positivo a rickettsia, enfermedad transmitida principalmente por la picadura de garrapatas infectadas.

Aguirre Vázquez explicó que el principal desafío para reducir la mortalidad consiste en lograr que los pacientes reciban atención durante las primeras etapas del padecimiento, antes de que se presenten daños severos en distintos órganos. "Desafortunadamente la atención que se tiene ante esta enfermedad es tardía. Cuando llegan al hospital ya llegan muy deteriorados y con problemas orgánicos importantes", señaló.

Indicó que los síntomas iniciales suelen confundirse con infecciones gastrointestinales o enfermedades virales, lo que retrasa el diagnóstico y el inicio del tratamiento específico. Ante ello, exhortó al personal médico a considerar la rickettsiosis como una posible causa desde las primeras manifestaciones clínicas, sobre todo cuando existan antecedentes de convivencia con mascotas o exposición a garrapatas.

El secretario de Salud subrayó que el tratamiento oportuno puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ya que después de cuatro o cinco días de evolución el estado de salud de los pacientes suele agravarse considerablemente, aumentando el riesgo de complicaciones fatales. Como parte de la estrategia para enfrentar la enfermedad, informó que la dependencia fortaleció la capacitación dirigida a médicos y personal de enfermería de instituciones públicas, así como de consultorios privados y establecimientos anexos a farmacias, donde con frecuencia se brinda la primera atención.

Añadió que también se imparten cursos y recomendaciones al personal de esos consultorios; sin embargo, reconoció que la alta rotación de médicos obliga a mantener un programa permanente de actualización. Asimismo, la Secretaría de Salud distribuyó material informativo e instaló carteles en diversas unidades médicas para promover la detección temprana de la enfermedad y reforzar la sensibilización sobre los factores de riesgo.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para mantener a las mascotas libres de garrapatas, revisar periódicamente patios y viviendas y acudir de inmediato a una unidad médica ante la presencia de fiebre, dolor de cabeza, malestar general u otros síntomas compatibles con rickettsiosis, al advertir que un diagnóstico oportuno puede ser determinante para salvar la vida del paciente.