Manolo Jiménez se reúne con colectivos de desaparecidos en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la sesión plenaria con colectivos de familiares de personas desaparecidas, en la que participantes reconocieron la continuidad del trabajo coordinado y el fortalecimiento del modelo de diálogo y participación en Coahuila.

Durante la reunión, el mandatario estatal afirmó que el diálogo con los colectivos es permanente y que el seguimiento a acuerdos se realiza de manera periódica para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas y en el acceso a la justicia. "En Coahuila el diálogo y el trabajo conjunto son permanentes. Sostuvimos nuestra reunión trimestral con los colectivos y las familias de personas desaparecidas para dar seguimiento a los acuerdos, revisar avances y fortalecer la coordinación entre todas las instituciones", señaló Jiménez Salinas.

En la sesión participaron representantes de los colectivos Alas de Esperanza; Búscame, Buscando Desaparecidos México; Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos A.C.; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México; Rastreador@s Nacionales de Personas Desaparecidas (RANADES); Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas; Víctimas por sus Derechos en Acción (Grupo VI.D.A.); y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Asimismo, se integraron dos nuevos colectivos: Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro Coahuila A.C. y Familias por Policías Municipales Desaparecidos, de Torreón. También participaron integrantes del Grupo Autónomo de Trabajo, así como funcionarios estatales, de la Fiscalía General del Estado y de los poderes Legislativo y Judicial.

Durante la sesión se firmó un convenio de colaboración entre la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El acuerdo establece la implementación de equipos de trabajo a nivel municipal para acciones coordinadas, en las que elementos de seguridad municipal participarán en labores de búsqueda y operativos en campo en casos de larga data.

Manolo Jiménez agradeció la participación de los colectivos y destacó que estos encuentros permiten revisar avances y atender de manera directa los planteamientos. "Nosotros estamos para escuchar pero, sobre todo, estamos para resolver; somos un gobierno ejecutivo, proactivo", expresó.

El gobernador pidió a las dependencias estatales dar seguimiento puntual a los acuerdos derivados de estas mesas de trabajo para la obtención de resultados. Asimismo, destacó la coordinación con los poderes Legislativo y Judicial, así como con la Fiscalía General del Estado, lo que ha permitido avanzar en diversos acuerdos. "Aquí las críticas constructivas siempre serán bienvenidas, porque se trata de mejorar", señaló.

Finalmente, Jiménez Salinas afirmó que el modelo de atención a familias de personas desaparecidas en Coahuila es el más avanzado del país y ha sido construido de manera conjunta con los colectivos. Reiteró el respaldo total de su administración a los acuerdos que se generen en las mesas de trabajo.