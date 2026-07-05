Reconocen a Javier Díaz González como amigo honorario del Club Rotario

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González afirmó que, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo se trabaja de manera coordinada con la sociedad civil para fortalecer programas y acciones dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población.

Durante la toma de protesta de la mesa directiva 2026-2027 del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe, A.C., encabezada por Carlos Orta Canales como presidente entrante, el Edil destacó que esta colaboración ha permitido desarrollar iniciativas en beneficio de niñas, niños y adultos mayores en situación de vulnerabilidad, además de la rehabilitación de espacios públicos mediante el programa "Activa tu Parque".

Díaz González señaló que el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe se ha consolidado como un aliado del municipio al promover proyectos sociales que contribuyen al bienestar de las familias saltillenses. "En Saltillo hemos encontrado en el Club Rotario de Valle Arizpe un gran aliado porque han demostrado que el servicio y la solidaridad pueden transformar vidas, y seguiremos fortaleciendo nuestra relación", expresó el Presidente Municipal.

El Alcalde destacó que el organismo ha impulsado acciones en apoyo a la educación, el fortalecimiento de escuelas, programas sociales para las familias, la promoción de valores, liderazgo y servicio comunitario, así como alianzas con la sociedad, empresas e instituciones para respaldar a los sectores más vulnerables.

Asimismo, reiteró el respaldo del Gobierno municipal para que el Club Rotario continúe desarrollando programas y acciones de asistencia social en beneficio de la población.

En el evento, Javier Díaz reconoció el trabajo del presidente saliente del organismo, Joel Martínez Coss, y deseó éxito a Carlos Orta Canales al frente de la mesa directiva para el periodo 2026-2027. Durante la ceremonia, las y los integrantes del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe entregaron al Alcalde el reconocimiento Paul Harris como amigo honorario del organismo. "Recibo este reconocimiento con profunda gratitud y con el compromiso de seguir trabajando todos los días por las familias de Saltillo. Esta distinción tiene un significado muy especial para mí porque me recuerda que cada esfuerzo por ayudar a los demás deja una huella positiva en nuestra comunidad", señaló Díaz González.