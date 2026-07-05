Crecimiento poblacional en Coahuila: Enrique Martínez y Morales lo confirma

SALTILLO, COAH.- El crecimiento poblacional derivado de la migración nacional y extranjera no ha provocado la formación de cinturones de miseria en Coahuila, aseguró el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, quien atribuyó este resultado a la atención oportuna de los rezagos sociales y a la coordinación de políticas públicas.

El funcionario afirmó que ciudades como Saltillo y Torreón han registrado un incremento en la llegada de personas provenientes de otras entidades del país y del extranjero, atraídas por las oportunidades de empleo, la seguridad y la calidad de vida que ofrece la entidad.

"Coahuila es un estado que, junto con Nuevo León, recibe más personas de las que salen. Somos un estado inmigrante neto, estamos recibiendo población de distintas regiones y también del extranjero", señaló.

Martínez y Morales explicó que la movilidad de población hacia las zonas urbanas no es un fenómeno reciente, ya que históricamente habitantes de comunidades rurales se han trasladado a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, sostuvo que actualmente este crecimiento se encuentra bajo control y que los municipios han tenido capacidad para absorber la demanda de servicios y vivienda.

Destacó que, a diferencia de otras regiones del país, en Coahuila no se observan asentamientos irregulares o cinturones de pobreza asociados a la migración, situación que atribuyó a las estrategias implementadas para disminuir las carencias sociales y elevar la calidad de vida de la población.

El secretario informó que recientemente sesionó la Comisión Estatal de Desarrollo Social, en la que participaron diversas dependencias con el propósito de coordinar acciones orientadas a atender los indicadores de rezago social.

Explicó que el trabajo interinstitucional busca evitar la duplicidad de esfuerzos y focalizar los recursos en las áreas con mayores necesidades, tomando como referencia las seis carencias sociales que anteriormente evaluaba el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y que actualmente forman parte de los indicadores estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Entre los principales resultados, destacó que Coahuila ocupa el primer lugar nacional con menor carencia relacionada con la informalidad laboral y también registra el menor rezago del país en calidad y espacios de la vivienda, rubro que considera materiales de pisos, techos y habitaciones.

Añadió que la entidad se ubica en el segundo lugar nacional con menor rezago en acceso a servicios básicos, como agua potable, drenaje sanitario y electricidad, además de mantener posiciones favorables en indicadores educativos.

Martínez y Morales señaló que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre distintas dependencias y programas estatales enfocados en ampliar las oportunidades para los sectores más vulnerables.

Como ejemplo, mencionó la colaboración con programas de preparatoria abierta dirigidos a mujeres, así como otras estrategias encaminadas a reducir el rezago educativo y fortalecer el desarrollo social en las distintas regiones del estado.

Finalmente, reiteró que la coordinación institucional y la atención permanente a las necesidades de la población serán determinantes para conservar los indicadores que colocan a Coahuila entre las entidades con mejores niveles de bienestar social del país.