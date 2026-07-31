SIMAS Frontera trabaja en drenaje de calle Cristóbal Colón y Papo Ríos

Los problemas de drenaje que se han registrado a consecuencia de las lluvias continúan siendo atendidos por SIMAS Frontera, que actualmente trabaja en la calle Cristóbal Colón, detrás del parque deportivo Papo Ríos, donde se detectó un uso indebido de la red sanitaria.

Moisés Asís, encargado de SIMAS Frontera, informó que por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú se mantiene atención permanente a los sectores donde se han presentado problemas de drenaje derivados de las precipitaciones.

Reconoció que la situación ha sido complicada debido a las lluvias, pero aseguró que los reportes están siendo atendidos de manera gradual.

Uno de los trabajos más recientes se realiza en la calle Cristóbal Colón, detrás del Papo Ríos, donde se detectó que algunos usuarios estaban descargando aguas residuales hacia el área del parque deportivo.

"Estaban echando el drenaje hacia el área del Papo Ríos", explicó.

Para corregir la situación, personal de SIMAS realiza mantenimiento y reparación en la línea de drenaje, con el objetivo de evitar que continúen las descargas hacia el área deportiva.

Asís señaló que este tipo de situaciones también requieren revisar la forma en que algunos usuarios están utilizando la infraestructura sanitaria, ya que conexiones o descargas inadecuadas pueden generar afectaciones tanto a la red como a espacios públicos.

Además de los trabajos en las inmediaciones del Papo Ríos, SIMAS mantiene acciones en otros sectores considerados prioritarios.

Entre ellos se encuentran Las Palmas, calle White y Aviación, donde también se han realizado trabajos de mantenimiento y, en algunos casos, las labores ya concluyeron.

El encargado de SIMAS explicó que existe una diferencia entre los trabajos de mantenimiento y las reparaciones mayores. Mientras los primeros pueden incorporarse a programas de mantenimiento, las reparaciones requieren mayor planeación, recursos y presupuesto.

"Cuando es reparación sí se tiene que programar y ya se necesitan recursos, presupuesto y todo eso", explicó.

Detalles confirmados

Ante las afectaciones que las lluvias han provocado en distintos puntos de Frontera, SIMAS mantiene las labores para dar salida a los reportes y restablecer las condiciones adecuadas de la red sanitaria.

Asís destacó también el seguimiento del licenciado Eduardo Campos, quien se mantiene al pendiente de las reparaciones y trabajos de mantenimiento que realiza el organismo.

El funcionario reiteró que la atención a los problemas de drenaje continuará de manera prioritaria, particularmente en los puntos donde las condiciones climatológicas han generado mayores complicaciones.