Donará Grupo LK 200 becas escolares

MONCLOVA, COAH. — Con el objetivo de respaldar la educación de niñas, niños y jóvenes de la región, el Grupo Empresarial LK anunció la apertura de una convocatoria para la entrega de 200 becas de útiles escolares, dirigida a estudiantes que hayan destacado por su desempeño académico durante el ciclo escolar 2025-2026.

Registro para las becas

De acuerdo con la información difundida por la empresa, el periodo de recepción de solicitudes permanecerá abierto del 31 de julio al 10 de agosto, mientras que la entrega de los apoyos está programada para el próximo 18 de agosto en el sector Nogalia.

La iniciativa busca contribuir a la economía de las familias ante el próximo regreso a clases y reconocer el esfuerzo de alumnos que han mantenido un alto rendimiento escolar.

Requisitos para participar

Para participar, los aspirantes deberán presentar una boleta de calificaciones legible del ciclo escolar 2025-2026 con promedio igual o superior a 9.0, además de una copia del acta de nacimiento, llenar una solicitud de beca a mano en las oficinas del Grupo LK y acreditar que siguen las páginas oficiales del Grupo LK en redes sociales.

La recepción de documentos se realiza de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones de Gas Total del Libramiento Carlos Salinas de Gortari, sitio designado por la empresa para el proceso de registro.

Impacto en la comunidad

En el material promocional de la convocatoria, la organización señala que el programa busca impulsar el desarrollo educativo de los estudiantes bajo la premisa de que "cada útil entrega más que materiales, entrega oportunidades".

Hasta el momento, la empresa no ha detallado los criterios de selección en caso de que el número de solicitudes exceda las 200 becas disponibles, por lo que se espera que dicha información sea proporcionada durante el periodo de registro.