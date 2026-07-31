Recarpeteo de 27 mil m2 en libramiento Carlos Salinas de Gortari en Frontera

Alrededor de 27 mil metros cuadrados del libramiento Carlos Salinas de Gortari serán recarpeteados durante las próximas semanas, como parte de una obra conjunta entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para mejorar una de las principales arterias de comunicación de la Región Centro.

Luis González Garza, director de Obras Públicas de Frontera, informó que los trabajos ya comenzaron y se concentrarán en los tramos donde el pavimento presenta mayor deterioro.

Explicó que no toda la superficie del libramiento será intervenida, debido a que existen áreas que fueron recarpeteadas en años recientes y actualmente se encuentran en buenas condiciones. "Son alrededor de 27 mil metros cuadrados lo que se va a recarpetear," señaló el funcionario.

Acciones de la autoridad

La rehabilitación se realizará de manera sectorizada, atendiendo específicamente las zonas que presentan mayor afectación y evitando intervenir aquellas que todavía cuentan con condiciones adecuadas. González Garza destacó que la obra se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado, en una estrategia impulsada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú y el gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender las principales vialidades de Frontera.

Subrayó que el libramiento Carlos Salinas de Gortari tiene especial importancia debido al flujo vehicular que concentra y a su función como conexión entre municipios de la Región Centro, entre ellos Monclova, San Buenaventura y Castaños. "Sabemos que son arterias principales para la comunicación," indicó.

Detalles confirmados

De acuerdo con el director de Obras Públicas, el proyecto contempla un periodo de ejecución de aproximadamente dos a tres semanas, aunque el avance dependerá también de las condiciones climatológicas. Por ello, pidió comprensión a los automovilistas durante el desarrollo de las labores, al reconocer que los trabajos generarán algunas molestias y posibles afectaciones temporales a la circulación. "Sí sabemos que va a haber algo de molestia, pero es para un bien," expresó.

El funcionario señaló que el pavimento del libramiento presenta un deterioro considerable, por lo que la intervención permitirá recuperar las condiciones de circulación en los sectores que actualmente requieren atención. La rehabilitación forma parte de las acciones de infraestructura que impulsa el Municipio de Frontera para atender el rezago en vialidades y mejorar las condiciones de movilidad de quienes diariamente utilizan esta ruta.

González Garza resaltó que existe coordinación entre los gobiernos municipal y estatal para sacar adelante una obra necesaria para Frontera y para quienes utilizan esta vía como conexión entre distintos municipios de la región. Mientras los trabajos continúen, Obras Públicas pidió a los conductores circular con precaución y considerar posibles molestias temporales, con la expectativa de que el proyecto concluya en el periodo estimado si las condiciones climáticas permiten mantener el ritmo de trabajo.