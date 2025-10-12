Refuerzan el trabajo de bacheo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa "Aquí Andamos" trabaja de manera permanente para ofrecer mejores vialidades y mayor seguridad para peatones, motociclistas y automovilistas en Saltillo.

A través del programa "Aquí Andamos" y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública reforzaron sus acciones para atender las peticiones de las y los habitantes de todos los sectores de la ciudad.

Cuadrillas municipales repararon el pavimento dañado por el constante flujo vehicular sobre la calle San Lorenzo, en su tramo que comprende entre la Calzada Antonio Narro y la calle General Carlos Salazar.

Asimismo, el Ayuntamiento de Saltillo trabajó en la rehabilitación de la carpeta asfáltica sobre la calle Sierra del Sur, entre el bulevar Antonio Cárdenas y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

De manera paralela, brigadas municipales reforzaron los trabajos en la construcción de banquetas que se realiza en la acera sur de la Calzada Francisco I. Madero, en su cruce con la Calzada Emilio Carranza.

Saltillo con mejor infraestructura urbana

Estas acciones del gobierno a cargo de Javier Díaz González forman parte de los trabajos para mejorar la infraestructura de la ciudad, con el fin de incrementar la seguridad, accesibilidad y calidad de vida en el Centro de Saltillo.

Para eliminar riesgos entre la población, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajaron para retirar los restos de una palma de gran altura caída, sobre un costado del bulevar Fundadores.

En dirección poniente a oriente, esta palma suponía un riesgo para peatones y habitantes del sector, luego de que cayera debido a que se encontraba en mal estado en su interior de manera natural, así como a la gran altura que ya había alcanzado.

Para reforzar la seguridad vial y embellecer la ciudad, cuadrillas de "Aquí Andamos" trabajaron en la limpieza y deshierbe del camellón central, así como en las laterales del bulevar Fundadores, en su tramo del distribuidor vial El Sarape al bulevar Mirasierra durante esta etapa de trabajos.

Además, para que las familias puedan disfrutar de espacios públicos dignos y limpios, personal municipal realizó acciones de deshierbe y retiro de basura y escombro acumulado en la plaza pública de la colonia La Purísima, entre la calle Padre Usabiaga y avenida Décima.

El Ayuntamiento tiene a disposición el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08, con el que la ciudadanía puede reportar algún servicio público.