Feria del Empleo ARHCOS sigue a Carrera ARHCOS 2025 con éxito

SALTILLO, COAHUILA.- La carrera ARHCOS 2025 "Pasos con Propósito" se llevó a cabo con éxito logrando recaudar un donativo de 100 mil pesos que fueron entregados al DIF Saltillo para impulsar el programa "Latiendo con Amor".

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradeció la participación de las 450 corredoras y corredores que se sumaron a esta carrera y a su vez contribuirán para apoyar a niñas y niños que requieren una operación de corazón abierto.

"Muchas gracias a todo el equipo de ARHCOS por pensar en ayudar y a cada quien que pagó su boleto para juntar los 100 mil pesos", dijo.

Mencionó que gracias a su apoyo y de quienes se han sumado al programa se podrán llevar a cabo 5 operaciones de corazón abierto a finales de este mes de octubre.

"Estamos muy orgullosos de las y los ciudadanos que se suman porque gracias a ello estamos logrando cosas muy grandes y que se están viendo a nivel nacional como la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025 que recibimos por las buenas prácticas en temas de inclusión", refirió.

Mencionó que dentro del programa "Latiendo con Amor" se cuenta con el respaldo de la Asociación de Ayuda a Niños en Estado Crítico A.B.P. que darán la atención quirúrgica para las operaciones totalmente gratuitas, además del apoyo del Gobierno del Estado de Coahuila a través de la Secretaría de Salud con las instalaciones del Hospital General y el Hospital Materno Infantil.

"Este donativo será de gran ayuda para cubrir otros costos adicionales que conllevan las operaciones, por eso muchas gracias a todas y todos por participar", señaló Luly López.

La carrera se desarrolló dentro de la Ruta Recreativa, contando con participantes en las categorías 5K femenil y varonil, así como de 500 m infantil.

Xavier Galindo, presidente de ARHCOS, agradeció a todas y todos por su participación en la Carrera.

"Tenemos más que claro que lo que hacemos en las empresas tiene que llegar más allá y devolver algo de lo que recibimos. Seguiremos trabajando juntos", dijo.

Durante la carrera estuvieron presentes, Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Saltillo; Melissa Quijano Aguirre, directora del Voluntariado del DIF Saltillo; Lorena González Valdés, coordinadora de Vinculación del Voluntariado del DIF Saltillo; Gloria Galván Sánchez, subdirectora de Voluntariado del DIF Coahuila; Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila; Alberto Salinas de las Fuentes, director del Instituto Municipal de Planeación; Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, directora del Instituto Tecnológico de Saltillo; así como Jesús Nicolás Santiago que será beneficiado con el programa "Latiendo con Amor" y su familia.

Feria del Empleo ARHCOS

Después de llevarse a cabo la ceremonia de premiación, se realizó por parte de la Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste, ARHCOS, una Feria del Empleo con la participación en stands de empresas y universidades del Estado.

Las y los asistentes aprovecharon el espacio para acercarse y conocer vacantes y ofertas educativas, y de esta manera promover el empleo y el desarrollo social.

La Feria del Empleo ARHCOS se realizó en la explanada del Instituto Tecnológico de Saltillo, en la que estuvieron presentes Hwaseung, Hyster-Yale, Borgwarner, Lennox, Clínica Santa Elena, Magna, Lear y GMR Seguridad Privada; así como el Instituto Tecnológico de Saltillo, la Universidad Tecnológica de Coahuila; y UniFreire.