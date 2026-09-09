Castaños: atención médica y prevención de enfermedades en la colonia Emiliano Zapata

Castaños, Coah.– La suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal de Castaños, la Jurisdicción Sanitaria 04 y Mejora Coahuila permitió acercar servicios médicos y acciones preventivas a las familias de la colonia Emiliano Zapata.

La brigada fue encabezada por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, y el coordinador regional de Mejora Coahuila, José Cerda.

Durante la jornada, las familias tuvieron acceso a consultas médicas, entrega de medicamentos y seguimiento de padecimientos como hipertensión y diabetes, fortaleciendo las acciones de prevención y atención oportuna.

Este tipo de jornadas representa una herramienta para acercar los servicios a las comunidades y facilitar que las familias puedan recibir atención directamente en sus colonias, particularmente cuando los traslados pueden representar una dificultad.

Además de brindar atención, estas acciones permiten promover una cultura de prevención, detectar oportunamente posibles padecimientos y dar seguimiento a quienes viven con enfermedades crónicas, contribuyendo a una atención más cercana y accesible.

En su mensaje, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que acercar los servicios directamente a las colonias representa una prioridad para su administración, al facilitar que las familias reciban atención sin tener que trasladarse grandes distancias.

Agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer posible este tipo de jornadas en Castaños, así como la disposición de las instituciones de salud para trabajar de manera coordinada con el municipio.

"De igual manera quiero agradecer al personal médico, de enfermería y a los equipos que participan en la brigada, reconociendo que la suma de voluntades permite ampliar la cobertura de atención y generar mayores beneficios para las familias", destacó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora destacó que la prevención es una herramienta fundamental para detectar oportunamente enfermedades y dar seguimiento adecuado a quienes viven con algún padecimiento crónico.

Como parte de la jornada, también se realizó la entrega de la Tarjeta de la Salud, acción que forma parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno de Coahuila para acercar beneficios y servicios a la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su disposición de continuar sumando esfuerzos con las instituciones para llevar atención y servicios más cerca de las familias, fortaleciendo el trabajo coordinado en beneficio de la comunidad.