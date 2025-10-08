Alcaldesa de Castaños impulsa campaña de salud para mujeres

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de las acciones permanentes en beneficio de la salud de las mujeres, el Gobierno Municipal de Castaños continúa implementando la campaña gratuita de papanicolaou, con el objetivo de prevenir riesgos asociados al cáncer cervicouterino y fomentar la detección oportuna de enfermedades.

Siguiendo las indicaciones de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, el Departamento de Salud Municipal mantiene activo este programa que se realiza cada miércoles, buscando acercar los servicios médicos preventivos a todas las mujeres del municipio.

La campaña, encabezada por el Dr. Javier Torres, tiene como propósito brindar atención gratuita y promover una cultura de cuidado, detección temprana y autocuidado entre la población femenina.

Al respecto, la presidenta municipal reiteró la importancia de fortalecer los programas preventivos y de salud pública que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres, además de impulsar programas que garantizan atención accesible, humana y de calidad.

"Nuestro compromiso es que ninguna mujer se quede sin acceso a un servicio de salud por falta de recursos. Estas campañas son una forma de cuidar y proteger la vida, porque la prevención salva familias y fortalece a nuestra comunidad. Queremos que las mujeres de Castaños sepan que cuentan con un gobierno que las escucha, las atiende y trabaja por su bienestar", expresó la edil.

Asimismo, la alcaldesa subrayó la importancia de sumar esfuerzos en favor de la prevención, invitando a las mujeres a acudir a los centros de salud y aprovechar los servicios gratuitos que ofrece el municipio:

"La salud es el pilar de una comunidad fuerte, seguiremos impulsando campañas preventivas, no solo en la cabecera municipal, sino también en las comunidades rurales, para que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades de cuidar su bienestar", agregó.

Durante todo el mes de octubre, la campaña se estará realizando todos los miércoles en un horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., abierta a todas las mujeres que deseen realizarse este estudio de manera gratuita.

A través de este tipo de programas, el Gobierno Municipal de Castaños, encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, reafirma su compromiso con la salud integral de las mujeres, impulsando políticas públicas que priorizan la prevención y el bienestar en cada etapa de la vida.