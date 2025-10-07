Acceso Equitativo a Servicios de Salud en Ejidos: Compromiso Municipal en Castaños, Coahuila

CASTAÑOS, COAHUILA.- Acercando los servicios de salud a las comunidades rurales, el Gobierno Municipal de Castaños puso en marcha la Brigada de Salud en el Ejido El Granjero, con el objetivo de atender directamente a las personas que más lo necesitan, evitando el gasto y el tiempo de traslado de las familias hacia la cabecera municipal.

Siguiendo las indicaciones de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal del Departamento de Salud llevó a cabo diversas acciones médicas y preventivas, entre ellas consultas generales y dentales, toma de presión y glucosa, así como la entrega gratuita de medicamentos.

Además, se ofreció la aplicación de vacunas para perros y gatos y la implementación del programa abate, con el propósito de combatir la proliferación de mosquitos y prevenir enfermedades transmitidas por vector.

La presidenta municipal destacó que su administración trabaja de manera constante para garantizar el bienestar de las familias, priorizando la atención a las comunidades más alejadas.

"Estas brigadas representan un esfuerzo integral para mejorar la salud y el bienestar de las familias en los ejidos. Nuestra meta es los habitantes de todos los rincones de Castaños tengan acceso a atención médica sin importar la distancia o su condición económica", afirmó la edil.

Sifuentes Zamora subrayó además que el trabajo en materia de salud forma parte de una estrategia coordinada con el Gobernador, Manolo Jiménez Salinas que busca prevenir enfermedades, fomentar la cultura del autocuidado y mejorar la calidad de vida de la población, especialmente en las personas en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, la edil reconoció el esfuerzo del personal médico y de apoyo que participa en estas jornadas, y adelantó que las brigadas continuarán recorriendo los diferentes ejidos del municipio, acercando servicios gratuitos, orientación médica y acciones de prevención tanto para personas como para animales domésticos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana con la ciudadanía, impulsando políticas públicas que fortalezcan el acceso equitativo a los servicios de salud.