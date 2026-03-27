Atención médica y servicios gratuitos en Ciudad Frontera

CIUDAD FRONTERA, COAHUILA.- Reafirmando su compromiso de llevar servicios directamente a las colonias, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la Brigada de Salud "Con Orden y Rumbo" en el salón ejidal de la colonia Occidental, acercando atención médica gratuita y preventiva a las familias del sector a más de 200 personas.

Durante la jornada, la alcaldesa destacó que su prioridad es facilitar el acceso a servicios de salud sin que las familias tengan que trasladarse largas distancias, promoviendo la detección oportuna de enfermedades y el cuidado integral de la población.

Entre los servicios ofrecidos destacaron consultas médicas generales, medicina interna, geriatría y ginecología, además de entrega gratuita de medicamentos, vacunación, atención en salud mental y prevención de adicciones.

De manera complementaria, dependencias como DIF, Centro Libre de la Mujer, Protección Animal, CAIF y CRI ofrecieron servicios adicionales, incluyendo exámenes de la vista, entrega de lentes y estudios de laboratorio a bajo costo, facilitando múltiples apoyos en un solo espacio.

La brigada contó con la participación del director de Salud Municipal, Dr. Miguel Ángel Sánchez Leija, así como del jefe de la Jurisprudencia Sanitaria No. 4, Dr. Faustino Aguilar Arocha, y la titular de la Instancia de la Mujer, Diego Siller Coordinador Regional del DIF Coahuila y Lic. Valeria González Valdez, quienes sumaron esfuerzos para brindar atención profesional y cercana.

La alcaldesa reiteró que estas jornadas continuarán recorriendo distintos sectores del municipio, consolidando una estrategia de atención directa que permite cuidar la salud de las familias y avanzar con orden y rumbo.